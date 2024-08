Bozen: Person droht, sich vom 7. Stock zu stürzen

Mann drohte mit Suizid

Person ins Krankenhaus gebracht

Ein Ingenieur hatte die Carabinieri am Dienstagmorgen alarmiert, nachdem dieser die Baustelle in Bozen unbefugt betreten hatte. Die Beamten rückten sofort in die Industriezone aus, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri Auf der Baustelle angelangt, trafen sie im 7. Stock auf die sichtlich unter Drogen stehende Person. Diese drohte beim Eintreffen der Carabinieri offenbar damit, sich vom 7. Stock der Baustelle ins Leere zu stürzen.Die Beamten beruhigten daraufhin den illegalen Bewohner und versuchten, ihn zur Einsicht zu bringen. Nach rund 20 Minuten sahen sie sich jedoch gezwungen, den Taser zu zücken. Bei dessen Anblick habe sich der mutmaßliche Eindringling schließlich beruhigt.Daraufhin konnte die Person von den Sanitätern erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.„Dieser Einsatz unterstreicht einmal mehr die Hingabe und den ständigen Einsatz unserer Beamten. Dank ihrer Vorbereitung und ihres Mutes ist es uns gelungen, eine Tragödie zu verhindern und die Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten“, so Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone.