Bozen: Polizei nimmt 2 gesuchte Personen fest

Der Marokkaner wurde von der Polizei in der Messe von Bozen ausfindig gemacht und dort festgenommen. Er muss eine Haftstrafe von 4 Jahren und 8 Monaten wegen Drogenhandels absitzen. Der 37-Jährige wurde im Jahr 2009 abgeschoben, ist dann aber illegal wieder nach Italien eingewandert und hat sich seit einigen Tagen in Bozen aufgehalten.Der zweite Mann, der verhaftet wurde, ist ein 58-jähriger italienischer Staatsbürger, der wegen eines gewalttätigen Überfalls in der Unterführung der Mayr-Nusser-Straße in Bozen im Jahre 2018 zu 2 Jahren und 8 Haft verurteilt wurde.Beide wurden von der Polizei ins Gefängnis gebracht.