Bozen: Polizei nimmt Drogendealer fest – Frau angezeigt

Hausdurchsuchung offenbart Drogen und Bargeld

Foto: © Quästur

Beide Personen wurden angezeigt

Am Freitagmorgen waren Beamte der Staatspolizei Hinweisen aus der Bevölkerung zu verdächtigen Aktivitäten in der Nähe der Sparkassenstraße nachgegangen. Bei einer gezielte Observierung bemerkten sie einen jungen Mann, der später als K. M., ein 28-jähriger albanischer Staatsangehöriger identifiziert wurde. Dieser war erst vor kurzem nach Italien gekommen, aber bereits bei den Polizeibehörden anderer Städte bekannt.Er parkte vor einer Einfahrt und blieb im seinem Auto sitzen. Nach einigen Sekunden näherte sich eine Frau dem geparkten Fahrzeug. Sie übergab dem Fahrer eine Zigarettenschachtel, die er ihr nach einigen Sekunden zurückgab.Die Beamten hatten den Verdacht einen Drogentausch beobachtet zu haben und hielten die junge Frau an, die ihnen freiwillig ein Päckchen mit 5 Gramm Kokain übergab.Daraufhin hielten die Polizeibeamten auch den Dealer an, der sich noch im Auto befand. Nachdem die Polizeibeamten die Wohnung des Mannes im Europa-Viertel ausgemacht hatten, beschlossen sie sich zu einer Hausdurchsuchung.In der Wohnung fanden und konfiszierten die Drogenfahnder etwa 1,5 Gramm Kokain und 3000 Euro. Drogen und Bargeld waren sorgfältig in einer im Wohnzimmer angebrachten Plastikplatte versteckt gewesen.Das Kokain war auf mehrere verschweißte Verpackungen aufgeteilt, die mit der zuvor sichergestellten identisch waren und für den Verkauf bestimmt waren. Das Bargeld wurde als Erlös aus dem Drogenhandel angesehen und beschlagnahmt sowie Präzisionswaagen, Material zum Schneiden und Verpacken der Drogen Am Ende der polizeilichen Ermittlungen wurde K. M. wegen Besitz von Drogen und Besitz für den weiteren Drogenhandel festgenommen. Die junge Frau aus Bozen wurde wegen derselben Delikte auf freiem Fuß angezeigt wurde.In Anbetracht der Vorstrafen der Albaners hat der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, die Ausweisung angeordnet, die nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis vollstreckt werden wird.Sartori wies darauf hin: „Der Drogenhandel ist ein besonders schwerwiegendes Delikt. Nicht nur wegen der Auswirkungen auf die Konsumenten, sondern auch wegen des Umfelds, in dem er einen fruchtbaren Boden für seine Verbreitung findet und der kriminellen Verbindungen unterstützt. Ebenso auf die Auswirkungen die er im Hinblick auf die Menschenwürde, die Kriminalität und die Folgen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit hervorruft“.