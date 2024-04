Bozen: Polizist attackiert und verletzt – Mehrere Männer ausgewiesen

Weitere Ausweisungsbescheide und ein Zugangsverbot erteilt

Dieser Vorfall ereignete sich am gestrigen Freitag im Kapuzinerpark. Dort wurde ein 27-jähriger Mann aus Tunesien auffällig, weil er Passanten belästigte. Er wurde von der Polizei aufgehalten und für weitere Ermittlungen in die Dienststelle der Quästur gebracht. Der Mann ist bereits unter anderem wegen Diebstahl und Falschaussagen polizeibekannt und befand sich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land.Aufgrund dessen erließ der Quästor einen Ausweisungsbescheid. Sobald der Tunesier dies realisierte, rastete er aus und attackierte die Polizeibeamten. Er verletzte auch sich selbst, mit der Absicht, sich der Abschiebung zu entziehen.Bei dem Versuch, sich gegen die Tritte des Mannes zu wehren, wurde ein Polizist verletzt, er erlitt einen Fingerbruch. Er wurde umgehend von den Sanitätern behandelt und ihm wurde eine Heilung in 20 Tagen prognostiziert.Der Tunesier wartet nun im Abschiebezentrum in Gradisca d’Isonzo auf seine Rückführung, die in den kommenden Tagen erfolgen wird.Ein weiterer Ausweisungsbescheid wurde einem 34-jährigen Tunesier erteilt, der sich ebenso ohne Aufenthaltsgenehmigung in Italien befand. Er war wegen Drogenhandels vorbestraft und wurde erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Auch er wird zeitnah in sein Herkunftsland abgeschoben.Am Freitag wurde außerdem ein 43-jähriger Nigerianer in der Goethestraße aufgehalten, weil er von Passanten auf belästigende und aufdringliche Art und Weise Geld verlangte. Daraufhin wurde eine Geldstrafe verhängt sowie die Anordnung erteilt, Italien innerhalb 7 Tagen zu verlassen. Wird dies nicht eingehalten, so kann eine Zwangsabschiebung angeordnet werden.Im Einkaufszentrum „Twenty“ wurde ein 46-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann aus Rovereto vom Sicherheitspersonal bei einem Diebstahl erwischt und der Polizei übergeben. Er war beim Verlassen eines Geschäfts angehalten worden, nachdem er in seiner Hose die Diebesbeute – ein Smartphone und Kopfhörer – versteckt hatte. Dem Mann wurde ein 3-jähriges Zugangsverbot von Bozen erteilt.„Es ist nicht tolerierbar, dass diejenigen, die den Staat bei der Durchsetzung des Gesetzes vertreten, systematisch Beleidigungen und Gewalt ausgesetzt sind. Deshalb wurde beschlossen, diejenigen zu verhaften und aus unserem Land auszuweisen, die wiederholt, auch gewaltsam, gezeigt haben, dass sie unsere Gesetze und Institutionen nicht respektieren“, sagt Quästor Paolo Sartori.