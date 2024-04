Bozen: Quästor ordnet 2 Ausweisungen an

Die Staatspolizei hielt den 35-Jährigen aus Gambia am gestrigen Mittwoch in der Nähe des Dominikanerplatzes im Bozner Stadtzentrum auf. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach verurteilt worden – unter anderem eine Verurteilung wegen Belästigung . Außerdem lagen gegen ihn mehrere Anzeigen wegen Drogendelikten, Gewalt, Bedrohung und Widerstand gegen Beamte sowie Körperverletzung vor.In Anbetracht der schweren Vorstrafen des 35-Jährigen erließ Quästor Paolo Sartori ein Ausweisungsdekret gegen ihn. Im Rückführungszentrum „Corelli“ in Mailand wartet der Mann nun auf seinen Rückflug in sein Heimatland.In der Perathoner Straße – wo Anwohner schon seit geraumer Zeit immer wieder verdächtiges Verhalten gemeldet hatten – identifizierte die Staatspolizei einen 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, der bereits mehrfach wegen Straftaten gegen Person und Eigentumsdelikten verurteilt worden war und sich ebenfalls illegal im Land aufhielt. Als er die Ermittler näher kommen sah, versuchte er noch zu flüchten, wurde aber sofort angehalten.In Anbetracht seiner Vorstrafen und des fehlenden Rechts, in Italien zu bleiben, erließ der Quästor auch gegen 32-Jährige ein Ausweisungsdekret. Er wurde im Anschluss in das Rückführungszentrum in Gradisca d'Isonzo (Gorizia) gebracht, wo er auf die Ausreise nach Tunesien wartet.