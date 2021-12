Bozen: Rentner um 1000 Euro bestohlen

Zur Tat war es bereits am Freitag gekommen. Ein 73-Jähriger hatte 1000 Euro bei einem Geldautomaten in Bozen abgehoben. Eine Frau bat den Mann daraufhin um eine Mitfahrgelegenheit.Unterwegs bemerkte der Rentner, dass die Frau – eine 29-jährige gebürtige Boznerin ohne festen Wohnsitz – in bestohlen hatte. Er hielt den Wagen in der Turiner Straße an. Die Täterin ergriff daraufhin die Flucht. Der Mann verfolgte sie, wurde aber zu Boden gestoßen. 2 Passanten konnten die Frau stoppen. Diese übergab ihnen den Umschlag. Darin befanden sich jedoch nur mehr rund 850 Euro.Augenzeugen alarmierten die Ordnungshüter. Die Carabinieri konnten die amtsbekannte Frau identifizieren, aber nicht auf der Stelle ausfindig machen. Sie wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

stol