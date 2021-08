Bozen: Rund ein Kilogramm Kokain – Dealer festgenommen

Wie die Quästur in einer Presseaussendung am Donnerstag mitteilt, haben Drogenfahnder der Staatspolizei am Mittwoch einen 30-jährigen Albaner festgenommen. Bei ihm wurden mehr als 960 Gramm Kokain, eine Präzisionswaage, eine Geldzählmaschine und und 5510 Euro Bargeld gefunden.Anwohner hatten in den Tagen zuvor die Ordnungshüter auf den Verdächtigen aufmerksam gemacht. Der Mann, der eigentlich im Viertel von Don Bosco wohnt, war mehrmals in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in der Drususstraße gesehen worden.Als er am Mittwoch erneut dort war, nahmen die Staatspolizisten ihn genauer unter die Lupe. In einer Gürteltasche entdeckten sie rund 50 Gramm Kokain. Mithilfe einer Hundestaffel wurden in der Garage weitere 916 Gramm Kokain entdeckt.Für den mutmaßlichen Dealer klickten die Handschellen, er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Drogen und Bargeld wurden beschlagnahmt. Das Kokain hätte im Verkauf wohl 100.000 Euro eingebracht, so die Ordnungshüter.

