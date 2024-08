Bozen: Sicherheitsbeauftragter ist selbst ein gesuchter Straftäter

Sicherheitsbeauftragter soll Frau angegriffen haben

Ausweisungsdekret soll erwirkt werden

Der Mann soll die Frau am Montagnachmittag vor einem Geschäft in der Bozner Freiheitsstraße attackiert haben. Die Polizei wurde alarmiert; als diese vor Ort eintraf, erkundigte sie sich beim Sicherheitsbeauftragten, einem 35-jährigen Mann aus Pakistan, was vorgefallen sei.Dieser gab an, die beiden hätten sich nach dem Vorfall aus dem Staub gemacht. Die Polizisten fanden jedoch heraus, dass der Sicherheitsbeauftragte selbst in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen war, heißt es in einer Aussendung der Quästur Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Sicherheitsbeauftragten ein Haftbefehl vorlag: Der 35-Jährige war wegen Betrugs und betrügerischen Bankrotts zu einer Haftstrafe von anderthalb Monaten verurteilt worden – seine Strafe hatte er jedoch nie abgesessen.Die Polizisten verhaftete den Mann aus Pakistan und stellten ihn ins Bozner Gefängnis über. Außerdem hat der Quästor den Widerruf seiner Aufenthaltsgenehmigung angeordnet, um ein Ausweisungsdekret gegen den 35-Jährigen zu erwirken.