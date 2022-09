Bozen: Staatspolizei feiert Heiligen Michael

Am Ende der Messe werden der Regierungskommissar und der Quästor in der Aula Magna Palatucci Auszeichnungen verteilen.Der heilige Erzengel Michael wurde am 29. September 1949 von Papst Pius XII. zum Patron und Beschützer der Staatspolizei ernannt. Der Erzengel wird nämlich als Verteidiger des Gottesvolkes definiert, als Sieger im Kampf des Guten gegen das Böse, und wird daher in der östlichen und westlichen Ikonographie als Kämpfer dargestellt, der ein Schwert oder einen Speer schwingt und den Drachen, das Symbol Satans, der in der letzten Schlacht besiegt wurde, unter seinen Füßen zermalmt.