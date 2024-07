Bozen: Stalker versucht Ex-Partnerin anzufahren und wird festgenommen

Stalker versucht, bei Opfer einzubrechen

Eine verängstigte Frau stellte sich am Mittwochnachmittag den Polizeibeamten bei ihren Kontrollen im Don-Bosco-Viertel in den Weg: Sichtlich aufgebracht und unter Tränen sprang die verzweifelte Frau vor das Polizeiauto und bat die Beamten um Hilfe: Ihr Ex-Mann verfolge sie mit seinem Auto und habe sogar versucht, sie damit zu rammen.Hinter der verängstigten Frau erblickten die Beamten ein Fahrzeug mit ihrem Ex-Partner, gegen den sie in der Vergangenheit bereits ein Annäherungsverbot erwirkt hatte, an Bord.Sie brachten in auf die Quästur , wo sie feststellten, dass gegen den Stalker ein Annäherungsverbot gegenüber der Frau vorlag. Zudem war gegen den Mann ein Verbot, sich in Südtirol aufzuhalten, verhängt worden.Im Zuge weiterer Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass der mutmaßliche Übeltäter vor Kurzem auch versucht haben soll, gewaltsam in das Haus seiner Ex-Partnerin einzudringen – vergebens.Für ihn klickten die Handschellen. Er wurde wegen Stalking und Nichteinhaltung seiner Auflagen verhaftet. Außerdem hat Quästor Paolo Sartori die Sonderüberwachung des mutmaßlichen Stalkers angeordnet.