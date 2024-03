Bozen Süd: Baracke in Vollbrand

Die Alarmierung erreichte die Feuerwehren kurz vor 7 Uhr am Samstag. Beim Eintreffen der Wehren am Einsatzort zwischen Verbrennungsofen und Kiesgrube in Bozen Süd stand die Baracke, ein Holzhäuschen, bereits in Vollbrand.Die Wehren hatten das Feuer, das nur 10 Meter von der Autobahn entfernt ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle.Ersten Ermittlungen der Berufsfeuerwehr zufolge ging der Brand vom Inneren des Häuschens aus, mehr ist nicht bekannt. Die Baracke brannte vollständig aus.Nach etwa 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.