„Bozen testet“ beginnt am Freitag

Im Gegensatz zu den anderen Südtiroler Mutanten-Gemeinden – bekanntlich wurden diese quasi abgeriegelt – bleibt der Landeshauptstadt eine derartige Maßnahme erspart. (STOL hat berichtet) Auch die Volksschulen, Kindergärten und Kleinkindertagesstätten bleiben geöffnet. Was hingegen auch in Bozen kommt, ist ein Testangebot auf freiwilliger Basis.„Wir sind derzeit damit beschäftigt, alles, was dafür notwendig ist, in die Wege zu leiten“, sagt Vizebürgermeister Luis Walcher. In der Stadthalle werden 5 Testlinien eingerichtet. Seit Dienstag ist man damit beschäftigt, 40 Gemeindeangestellte zu finden, die mithelfen. „Sie wären für die Eingabe der Daten verantwortlich, das Testpersonal stellt der Sanitätsbetrieb“, sagt Walcher. Besprochen werden muss weiters, wie viele Freiwillige gebraucht werden, die den Ordnungsdienst übernehmen.Fest steht, dass ab Freitag 8 Uhr getestet wird. „Jeder in Bozen ansässige Bürger kann dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen. Es braucht die Gesundheitskarte und einen gültigen Ausweis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, erklärt Walcher. Auch die Apotheken sind in die Test-Aktion involviert.Getestet wird am 12. und 13. März sowie vom 15. bis 20 März, jeweils von 8 bis 18 Uhr. „Ob das Angebot verlängert wird, werden wir dann sehen“, sagt der Vizebürgermeister.

