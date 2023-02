Bozen ist die teuerste Stadt in Italien

Die Inflation in Südtirols Landeshauptstadt beträgt laut UNC (Unione Nazionale Consumatori) 10,4 Prozent. Damit liegt Bozen zwar in Sachen Inflation „nur“ auf Rang 10, betrachtet man aber die Mehrausgaben, ist die Talferstadt am teuersten.Die Ausgaben für eine 3-köpfige Familie stiegen demnach auf 3647 Euro monatlich. An zweiter Stelle liegt Mailand, wo eine 3-köpfige Familie durchschnittlich 3505 ausgibt. Dort beträgt die Inflation 10,8 Prozent, auf dem dritten Platz folgt Genua. Zum Vergleich: In Potenza beträgt die Inflation 7,5 Prozent, hier gibt eine 3-köpfige Familie „nur“ 1613 Euro im Monat aus.