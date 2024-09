Bozen: Tritte und Schläge für Klamotten und Parfüm

Erster Schauplatz war am Samstagnachmittag das Kosmetik-Geschäft „Sephora“ in der Museumsstraße. Ein Notruf ging in der Polizeizentrale ein: Eine junge Frau habe Parfüm gestohlen und dem Sicherheitsmann heftige Schläge und Tritte versetzt, als er sie an der Flucht habe hindern wollen. Immerhin: Die Flakons hatte der Mitarbeiter zurückholen können.Die Videoaufzeichnungen lieferten einen Hinweis auf die Täterin: Laut Informationen der Polizei handelt es sich um P. Y., eine 21-jährige Frau aus Bozen . Sie soll – trotz ihres zarten Alters – schon zahlreiche Vorstrafen haben.Und damit nicht genug: Nur wenige Stunden vorher war P. Y. wieder auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem sie am Freitag wegen eines ähnlichen Vorfalls in der Boutique „Bershka“ im Einkaufszentrum „Twenty“ festgenommen worden war. Dort soll sie einem Mitarbeiter zugerufen haben: „ Folgen Sie mir nicht, sonst wird es böse enden.“Am Samstag suchten die Polizisten sie nun also wieder. Prompt sahen sie sie aus dem Geschäft „Scout“ in der Bindergasse laufen. Sie hielten sie an – gerade der Alarm aus ebendiesem Geschäft einging. Auch in diesem Geschäft soll P. Y. nach Aussage einiger Zeugen mit Gewalt reagiert haben, als sie offenbar mehrere Kleidungsstücke in ihrer Tasche verstecken und mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchten wollte.Nun klickten für sie die Handschellen. Sie wartet im Gefängnis von Trient auf die weiteren Schritte.Quästor Paolo Sartori hat die Einleitung des Verfahrens angeordnet, das darauf abzielt, gegen P. Y. die persönliche Präventionsmaßnahme der Sonderaufsicht zu verhängen.