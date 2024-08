Bozen: Vorbestrafter klaut in Supermarkt und beißt Augenzeugen

Der 27-Jährige hatte im Despar-Geschäft geklaut und suchte das Weite. Ein Augenzeuge bemerkte den Ladendieb und versuchte ihn vor dem Supermarkt zu stoppen. In dem Handgemenge versuchte der ältere Mann, dem Ladendieb die Tasche mit dem Diebesgut zu entreißen, dabei biss der Marokkaner den Augenzeugen in den Arm, dieser stürzte zu Boden.Die von Passanten alarmierte Polizeistreife war innerhalb weniger Minuten vor Ort, zwischen Siegesplatz und Talferwiesen wurde der Ladendieb geschnappt. Die gestohlenen Produkte wurden dem Supermarkt zurückgegeben.Die Polizei nahm den Ladendieb fest und brachte ihn in die Quästur , er wurde wegen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Marokkaner bereits mehrere Vorstrafen auf dem Kerbholz hat. Quästor Paolo Sartori hat das Ausweisungsdekret gegen den Marokkaner unterschrieben, er wird aus Italien ausgeflogen.