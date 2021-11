Bozen: Winternotunterkünfte und Impfplan für Obdachlose vorgestellt

Im ehemaligen Alimarket-Gebäude in der Gobettistraße in Bozen stehen ab Mitte November 95 Schlafplätze für Obdachlose zur Verfügung. Die Winternotunterkunft ist vom 15. November 2021 bis zum 31. März 2022 geöffnet. Dort wird auch eine Tagesstätte für Obdachlose eingerichtet, in der sie sich untertags aufhalten können, etwas zu essen bekommen, duschen oder ihre Wäsche waschen können. Der Zutritt zu allen Winternotunterkünften auf dem Gemeindegebiet von Bozen und zur Tagesstätte ist nur mit Green Pass möglich.Damit obdachlose Personen in den Besitz des Green Pass gelangen können, bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb ab morgen, den 10. November 2021, und bis zum 12. November 2021 Coronaschutzimpfungen an. Der Impfbus des Roten Kreuzes, der mit einem kleinen Sprechzimmer, einem Büro und einer Toilette ausgestattet ist, wird wieder auf der Grünfläche an der Kreuzung zwischen der Trientstraße und der Rombrücke stehen. Geimpft wird von 09.00 bis 15.30 Uhr. Ende September war dieses Impfzentrum das erste Mal aktiviert worden, und damals haben sich 134 Personen impfen lassen.Der Betrieb für Sozialdienste Bozen kümmert sich im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen um die obdachlosen Personen in der Landeshauptstadt.Im ehemaligen Comini-Gebäude (95 Schlafplätze), im „Gorio 2“ (48 Schlafplätze), im Graf-Forni-Haus (26 Schlafplätze), im Haus der Gastfreundschaft in der Trientstraße (30 Schlafplätze) und im Haus Margareth (18 Schlafplätze). Das sind insgesamt 217 Betten. Insgesamt werden mehr als 600 Personen in Bozen in verschiedenen öffentlichen und privaten Einrichtungen betreut. Bei den Betreuten handelt es sich um Asylsuchende, Flüchtlinge, Obdachlose, Frauen und Familien, Minderjährige mit und ohne Begleitung von Erwachsenen und eingewanderte Arbeitskräfte. Davon leben ca. 130 Personen auf der Straße (Stand der Daten: 20. Oktober 2021).„Es ist wichtig, in den Wintermonaten nicht nur eine Unterkunft zu bieten,“ sagte Stadtrat Andriollo, „sondern es muss auch die Ansteckungsgefahr durch das Covid-19-Virus eingedämmt werden. Daher war die Stadt bemüht, das Angebot an Unterkünften nochmals aufzustocken.Aus diesem Grunde wurden im ehemaligen Alimarket-Gebäude in Absprache mit der Autonomen Provinz Bozen 95 Schlafplätze eingerichtet. Die Tagesstätte, die sich ebenfalls dort befindet, ist jeden Tag geöffnet. Dort können Obdachlose frühstücken und zu Mittag und abends etwas Warmes essen. Sie können sich waschen, ihre Wäsche waschen, und sie können die Kurse nutzen, die angeboten werden. Es gibt Sprachkurse, die das ganze Jahr über laufen. Wir möchten aus dieser Einrichtung ein dauerhaftes Angebot machen, welches das ganze Jahr in Anspruch genommen werden kann.“Gerade über die Tagesstätte erhalten die Obdachlosen die Möglichkeit, Schritt für Schritt wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Daher wurde ein Kurs- und Ausbildungsangebot organisiert. Es werden Lehrgänge für Mechaniker, Koch oder Gärtner angeboten, die Praktika bei Betrieben einschließen, sodass der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt gelingen kann. Es gibt auch Sprachkurse, Alphabetisierungskurse und Kurse in Bürgerkunde.

