Bozner fährt ans Meer, obwohl er nachts Wohnung nicht verlassen darf

Wegen verschiedener Vergehen hatte das Überwachungsgericht den 40-Jährigen zur Zahlung einer Geldstrafe verdonnert und unter Überwachung gestellt – gegen ihn galt u. a. ein Zwangsaufenthalt.Im Rahmen der vorbeugenden Maßnahme des Zwangsaufenthalts schrieb das Gericht in einer gesonderten Verfügung dem Angeklagten bzw. Verdächtigen vor, sich zu bestimmten Stunden des Tages von der Wohnung nicht zu entfernen (Art. 283 Abs. 4 StPO). Dabei dürfen zwar „die normalen Arbeitserfordernisse nicht beeinträchtigt werden“ – allerdings gilt besagte gesonderte Verfügung für die Nachtstunden.Über die gerichtlichen Verfügungen werden die zuständigen Polizeikräfte informiert. So kontrollierten die Polizisten in Cesenatico den Mann und konnten dank gesamtstaatlicher Datenbank rasch feststellen, dass er sich nicht dort aufhalten durfte. Denn er hielt sich auch nicht aus Arbeitsgründen in der Stadt an der Adria auf, sondern verbrachte dort seinen Urlaub.