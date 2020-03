Bozner Friedhof schließt

Vizebürgermeister Luis Walcher begründet die Maßnahme mit den zahlreichen Besuchern, die sich in den vergangenen Tagen am Friedhof eingefunden haben.„Wir müssen die Verbreitung des Coronavirus unterbinden, deshalb ist die Schließung des Friedhofs notwendig“, sagt Walcher. Zugang werden lediglich die Gärtner und all jene haben, die Arbeiten an den Grabsteinen verrichten müssen.

pir