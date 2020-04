Boznerin stiehlt Kreditkarte und versucht hohe Summe zu bezahlen

Ende Februar hat ein Terlaner Geschäftsmann seine Bank kontaktiert, da mit seiner Kreditkarte 2 Mal versucht wurde, höhere Geldbeträge im Wert von 1300 und 1500 Euro zu bezahlen. Er bemerkte, dass sich seine Kreditkarte nicht mehr in seinem Portemonnaie befand und ließ die Karte umgehend sperren.Die Carabinieri sind dem Fall nachgegangen und haben herausgefunden, dass eine 28-jährige Boznerin in 2 verschiedenen Tabaktrafiken versucht hat, große Käufe an Rubellosen zu tätigen.Anhand der Beschreibung der beiden Tabaktrafikhändler und der Kameraaufzeichnungen im Terlaner Laden, konnte eine vorbestrafte Boznerin ausfindig gemacht werden.Sie hatte mit Hilfe einer Komplizin den Geschäftsmann abgelenkt und die Unachtsamkeit ausgenutzt, um die Kreditkarte aus der Brieftasche, die auf einer Theke lag, zu entwenden. Die 28-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

