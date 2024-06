Branzoll: Große Trauer um Benjamin Freitag (36)

„Für die Dorfgemeinschaft ist es ein großer Schock, wenn ein junger Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Unsere Gedanken sind bei den Verwandten und Freunden des Opfers“, so Margot Pizzini, Vizebürgermeisterin von Branzoll.Benjamin Freitag arbeitete im Seniorenwohnheim in Auer und war dort ein geschätzter Mitarbeiter.Der fatale Motorradunfall hatte sich in der Nacht auf Montag in der Nähe der Vinothek „Gandolfi“ ereignet (STOL hat berichtet) . Der 36-Jährige war mit seiner Maschine aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den Bewässerungsgraben „alte Etsch“ gestürzt.