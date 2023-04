Branzoll: Unfall zwischen Pkw und Traktor behindert Verkehr

Der Unfall sorgt für Verzögerungen im Straßenverkehr. - Foto: © FF Branzoll

Es war gegen 11.30 Uhr, als ein Pkw der Marke Mercedes, ein Lkw und ein Traktor vor der Einfahrt nach Branzoll zusammenkrachten. Ersten Informationen zufolge hatte jemand die Vorfahrt missachtet. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.Die Freiwillige Feuerwehr Branzoll rückte mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann aus. Bei dem Unfall wurden die 2 Insassen des Pkw leicht verletzt. Sie wollten aber nicht in das Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nur der Schaden am Auto ist erheblich, während der Traktor und der Lkw nur minimale Schäden davontrugen.Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich anschließend zusammen mit dem Abschlepp- und dem Straßendienst um die Aufräumarbeiten.Der Unfall sorgte in beiden Richtungen für erhebliche Verzögerungen im Straßenverkehr. Vor allem in Richtung Norden staut es. Laut Angaben der Verkehrsmeldezentrale löst sich der Stau nur langsam auf.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Branzoll, die Stadtpolizei Leifers, die Carabinieri von Neumarkt und der Straßendienst.