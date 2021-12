Branzoll: Zusammenstoß zwischen 2 Pkw – 2 Verletzte

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen auf der Staatsstraße bei Branzoll um kurz nach 17.30 Uhr 2 Pkw zusammen. Zunächst hieß es, mehrere Personen seien in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt worden.Sofort rückten die Rettungskräfte des Weißen und Roten Kreuzes sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1 zur Unfallstelle aus. Glücklicherweise wurde aber niemand schwer verletzt und die Insassen konnten sich selbstständig aus den Autos befreien. 2 Verletzte wurden zur weiteren Versorgung in das Bozner Krankenhaus gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von Branzoll und Auer kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri und der Straßendienst.

stol