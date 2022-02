BRD-Chef: „Pulverschnee und schönes Wetter lassen unvorsichtig werden“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Ernst Winkler: Man muss sagen, dass sich die Leute schon informieren, wo man eine Skitour machen kann. Die eine Sache ist aber der Lawinenlagebericht, die andere Sache die Einschätzung vor Ort.Winkler: Die Gefahr hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie oft ist ein Hang bereits befahren worden? Wie ist er befahren worden? Vor allem aber: Wie steil ist das Gelände? Man muss den Lawinenwarnbericht hernehmen und die Lage vor Ort einschätzen. Oftmals ist es leider so, dass trotzdem Hänge befahren werden, die man aufgrund der jeweiligen Situation vermeiden sollte.Winkler: Eine Einschätzung ist nicht immer einfach, das stimmt, vor allem wenn das Wetter schön ist. Dann nämlich haben viele Tourengeher das Gefühl, dass sie bestimmte Touren machen können, trotz des steilen Geländes.Winkler: So ist es. Das schöne Wetter und der frische Pulverschnee verleiten oftmals zu Unvorsichtigkeit. Am meisten unterschätzt werden dabei die Steilheit des Geländes und die Gefahr, die darin liegt. Und dann kommt es leider manchmal zu tragischen Lawinenunglücken. Wenn vor Ort eine Lawinengefahrenstufe 3 gilt, dann sollte man dies auch respektieren, auch wenn man die Gefahr subjektiv anders einschätzt.Winkler: Die Gefahr ist nur bei schlechtem Wetter gegeben, wenn man nicht in das gesamte Gelände einsehen kann. Meist ist es aber so, dass die Gefahr nach einem Lawinenabgang gering ist, da die Schneemassen ja schon herunten sind. Wir versuchen immer, uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben.

