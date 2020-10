Bremsen blockiert: Linienbus fängt Feuer

Brandeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Branzoll am frühen Dienstagmorgen: Gegen 5.20 Uhr rückten 15 Wehrleute aus, um einen Brand an einem Stadtbus der Linie 110 zu löschen.Der Gelenkbus war von Bozen über Leifers nach Branzoll unterwegs: „Vermutlich sind die Bremsen der hinteren Achse bereits in Leifers blockiert, ohne dass es der Busfahrer bemerkt hatte. Er kam noch bis Branzoll, dann brach das Feuer aus“, berichtet Kommandant Christian Defranceschi.Die Wehrleute löschten das Feuer, kühlten die Achse und halfen, den Bus von der Fahrbahn zu entfernen.Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 6.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

liz