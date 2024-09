Brennerautobahn: Mann von Auto überfahren – tot

Der folgenschwere Unfall ereignete sich um 21:20 Uhr auf der Nordspur der A22 bei Kilometer 100 auf der Höhe von Kurtinig.Laut ersten Informationen war der Mann gemeinsam mit seiner Partnerin in seinem Auto (Kennzeichen Innsbruck-Land) unterwegs; der Nordtiroler hielt in einer Nothaltebucht der Autobahn an.Als er aus seinem VW ausstieg, wurde er von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und etwa 200 Meter über den Asphalt geschleudert; dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin herbeigeeilte Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.Beide Fahrbahnen der A22 in Richtung Norden mussten für die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle gesperrt werden.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Neumarkt und San Michele, das Rote Kreuz, der Straßendienst sowie die Straßenpolizei.