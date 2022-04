Brennerstaatsstraße: Lkw fährt auf Autos auf – 2 Leichtverletzte

Der Lkw rammte 6 Autos. - Foto: © FFW Atzwang

Der Sachschaden ist groß. - Foto: © FFW Atzwang

2 Personen wurden leicht verletzt. - Foto: © FFW Atzwang

Auf der Brennerstaatsstraße in Richtung Norden zwischen Blumau und Atzwang bei der Einbahnregelung rammte ein Lkw 6 Autos, die an einer roten Ampel standen.Der Alarm ging um kurz vor 17 Uhr ein. Die Freiwillige Feuerwehr Atzwang, das Rote Kreuz, das Weiße Kreuz und die Carabinieri eilten zum Unfallort.Wie durch ein Wunder wurden nur 2 Insassen leicht verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus gebracht. Mehrere Fahrzeuge wurden aber stark beschädigt.