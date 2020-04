Brief: „Hat auch der Osterhase Ausgangssperre?“

Pia aus Geiselsberg hatte heute eine ganz wichtige Frage an mich. Meine Antwort darauf:Liebe Pia! Der Osterhase hat -... Pubblicato da Philipp Achammer su Mercoledì 1 aprile 2020

Die kleine Pia aus Geiselsberg (Gemeinde Olang) ist besorgt, dass der Osterhase in diesem Jahr keine Schokoeier an die Kinder verteilen kann. In einem Brief an Landesrat Philipp Achammer hat das Schulmädchen deshalb nachgefragt, ob auch der Osterhase von der Ausgangssperre betroffen sei. Wenn ja, dann solle man ihm doch eine Sondererlaubnis erteilen, damit er den Kindern an Ostern ganz viele Schokoladeneier bringen dürfe.In einem Facebookpost konnte Landesrat Achammer die kleine Pia dann aber beruhigen: Das Ausgangsverbot gelte für den Osterhasen nicht, da dieser ja aus Arbeitsgründen unterwegs sei und sich bestimmt an alle Sicherheitsvorschriften halte.Damit wird uns das Osterfest, auch wenn wir es in diesem Jahr daheim feiern müssen, bestimmt etwas versüßt.

