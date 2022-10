Brigadegeneral Riccardi trifft den Landeshauptmann und die Presse

Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Kompatscher

Nachdem er vergangene Woche das Kommando der regionalen Carabinieri-Legion feierlich übernommen hatte (STOL hat berichtet) , lud er gestern die Presse in die Kaserne in der Drususstraße ein, um sich persönlich bei den Journalisten vorzustellen.Er ist selbst Journalist, war Chefredakteur der Zeitschrift der Carabinieri und Leiter des Pressebüros. Zuletzt leitete er die Sondereinheit zum Schutz des kulturellen Erbes in Rom. Als er erfuhr, dass er in Trentino-Südtirol arbeiten würde, habe er „Bücher über die Geschichte dieses Landes und Tageszeitungen gelesen“. Einen Deutschkurs besucht Riccardi bereits seit 3 Monaten.Landeshauptmann Arno Kompatscher stattete Riccardi gestern einen Antrittsbesuch ab. Kompatscher unterstrich die gute Zusammenarbeit mit und zwischen den Ordnungskräften in Südtirol und zeigte auch einige Herausforderungen auf, die sich aktuell stellen: „In gemeinsamer Anstrengung wurde in den vergangenen Jahren viel erreicht, zum Beispiel beim Thema der Zweisprachigkeit. In diesem Geist gilt es weiterhin, den gemeinsamen Einsatz für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Südtirol zu gewährleisten.“General Riccardi zeigte sich erfreut über das Kennenlernen und den Austausch. „Die Carabinieri-Legion wird die bewährte Zusammenarbeit mit den Institutionen des Landes Südtirol fortführen.“