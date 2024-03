Brixen: Balkonbrand endet glimpflich

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Es entstand lediglich Schaden an der Hausmauer. - Foto: © FFW Brixen

Am Sonntagvormittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gegen 10.30 Uhr zu einem kleinen Brand in Brixen gerufen.Auf dem Balkon einer Brixner Wohnung war ein großer Aschenbecher in Brand geraten. Schuld war wahrscheinlich eine noch glimmende Zigarette gewesen.Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte stiegen über die Leiter auf den Balkon und löschten den Aschenbecher erfolgreich. Der Einsatz konnte rasch beendet werden. Verletzt wurde niemand.