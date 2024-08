Brixen: Drogen an Gleichaltrige verkauft – 19-Jähriger angezeigt

Wie die Brixner Carabinieri am Samstag in einer Presseaussendung mitteilten, ertappten sie den 19-Jährigen dabei, als er im Zentrum der Stadt Drogen an andere Jugendliche verkaufte.Die Carabinieri stellten zwei Packungen Haschisch, die der junge Mann in seiner Unterhose versteckt hatte, sowie 170 Euro Bargeld sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers stießen die Beamten auf weitere 620 Euro sowie eine Präzisionswaage und ein Messer mit Spuren von Drogen Der mutmaßliche Dealer, der aus Eppan stammt, aber in Brixen wohnhaft ist, kassierte eine Anzeige.