Brixen: Fußgänger von Pkw erfasst

In der Dantestraße in Brixen wollte ein Mann aus Südtirol die Straße überqueren, als er von einem Pkw erfasst wurde.Der 40-jährige Mann zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Im Einsatz standen der Notarzt und die Rettungssanitäter der Sektion Brixen sowie die Straßenpolizei und die Gemeindepolizei.

