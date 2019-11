Brixen: Umfahrung wieder offen – Arbeiten am Mittelanschluss laufen

In Brixen laufen die Arbeiten für den neuen 486 Meter langen Mittelanschluss, der die Umfahrung Brixen mit dem Stadtzentrum verbindet, weiter. Der Kreisverkehr für die zentrale Anbindung an die Stadt auf der Umfahrungsstraße ist bereits fertig gebaut.





Am Montag wurde die seit 4. November während der Bauarbeiten gesperrte Umfahrung wieder für den Verkehr geöffnet. „Trotz der schwierigen Wetterbedingungen, haben wir es geschafft, alle Arbeiten zeitgerecht abzuschließen“, zeigt sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zufrieden.Jetzt starten die Arbeiten in der Stadt. Dort schließt der Mittelanschluss mit einem tropfenförmigen Kreisverkehr an die Dantestraße und Romstraße an. Diese Bauarbeiten sind laut Verfahrensverantwortlichem Umberto Simone besonders aufwändig und kompliziert, da sämtliche Infrastrukturen wie Gas- und Stromleitungen unter dem Straßenkörper neu verlegt werden müssen.Alfreider erklärt dazu: „Sobald der Anschluss fertig ist, können wir den innerstädtischen Verkehr beschleunigen, sicherer gestalten und noch mehr Schwer- und Durchzugsverkehr effektiv aus der Stadt verlagern.“Befahrbar wird der Mittelanschluss der Umfahrung Brixen voraussichtlich im März 2020 sein. Er verläuft nach einem ersten oberirdischen Teilstück zwischen dem Gemeindebauhof und der Reatto-Kaserne unterirdisch unter den Bahngleisen hindurch und dann zwischen den Tunnels auf der Süd- und Nordseite zur Umfahrung.

lpa