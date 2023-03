Bruneck: Auto kracht gegen Baum – 3 Jugendliche verletzt

Die Feuerwehr von Bruneck übernahm die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. - Foto: © mt

Es war gegen 22.30 Uhr, als am gestrigen Freitagabend der Lenker eines Pkws auf der Südumfahrung kurz nach der Stadteinfahrt Bruneck Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Der Wagen blieb daraufhin seitlich liegen. 2 der 3 Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, eine Person musste von den Feuerwehrleuten aus dem Wagen gerettet werden.Die Fahrzeuginsassen, allesamt Jugendliche im Alter zwischen 15 und 22 Jahren, kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst des Weißen Kreuzes mit Notarzt erstversorgt. In der Zwischenzeit kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr von Bruneck um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten des Einsatzortes. Die Behörden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.