Bruneck: Student mit 900 Gramm Haschisch erwischt – Festnahme

2 junge Beamten außer Dienst bemerkten, als sie sich vor einem bekannten Nachtclub in Bruneck befanden, einen jungen Mann, der bereits vorbestraft war, und einen Joint rauchte. Sie alarmierten umgehend ihre Kollegen, die sofort anrückten und den Verdächtigen durchsuchten. Dabei fanden sie eine Dosis Haschisch.Daher setzten die Beamten ihre Kontrollen in der Wohnung des Universitätsstudenten durch und konnten 9 Haschischblöcke mit einem Gesamtgewicht von 800 Gramm sowie weitere 20 verkaufsfertige Dosen Haschisch sicherstellen. Aus dem beschlagnahmten Betäubungsmittel könne man insgesamt 4446 Dosen Haschisch gewinnen, so die Carabinieri.Der junge Universitätsstudent wurde wegen Besitzes und Handels mit Rauschgift und Suchtmitteln festgenommen.