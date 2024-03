Bruneck: Schon wieder Unregelmäßigkeiten in Gastlokalen

15 waren schon vorbestraft

Am Donnerstag wurden in Brixen und Bruneck zahlreiche Personen kontrolliert, auch Verkehrskontrollen und Überprüfungen von Lokalen wurden durchgeführt. Die Staatspolizei wurde dabei von der Ortspolizei unterstützt.Insgesamt wurden 108 Personen unter die Lupe genommen, 15 davon waren schon vorbestraft.In 2 Gastlokalen in Bruneck wurden verschiedene Unregelmäßigkeiten festgestellt, unter anderem was die Arbeits- und Brandschutzvorschriften betrifft. Auch Lebensmittel ohne Kennzeichnung wurden gefunden, zudem seien die Ordnungshüter auf illegales Glücksspiel gestoßen. Die entsprechenden Stellen wurden benachrichtigt, schwere Strafen drohen.Erst in den vergangenen Tagen musste ein Lokal in Bruneck aufgrund mehrerer Unregelmäßigkeiten, die bei einer Kontrolle in der vergangenen Woche festgestellt worden waren, schließen.