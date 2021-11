Tschars: Bub stürzt mit Rad 2 Meter tief über Mauer in eine Apfelwiese

Der Bub war von oberhalb des Dorfes mit seinem Rad auf der abschüssigen Straße in Richtung Zentrum unterwegs gewesen und über die Fahrbahn hinausgeraten, die an der Stelle nicht durch Leitplanken begrenzt ist. Er stürzte etwa 2 Meter weit in eine unterhalb der Straße liegende Apfelwiese. Glücklicherweise verfehlte er sowohl Baumstämme als auch Betonsäulen und kam im Gras zu liegen.Um 16.30 Uhr ging der Alarm ein: Die Retter der Sektion Naturns beim Weißen Kreuz machten sich sofort auf den Weg. Auch der Notarzt aus Schlanders eilte zur Unfallstelle und versorgte den jungen Patienten. Die Feuerwehrleute des Ortes halfen dabei, den Buben vorsichtig zu bergen und auf die Fahrbahn zu heben. Anschließend brachte ihn das Weiße Kreuz ins Krankenhaus von Schlanders, wo seine mittelschweren Verletzungen behandelt wurden.

stol