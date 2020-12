Bus gegen Pkw: 6 Verletzte eingeliefert

Wenige Minuten nach 17.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Das Weiße Kreuz Bruneck samt organisatorischem Leiter und dem Notarzt des Sanitätsbetriebs, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Lorenzen und Kiens sowie die Straßenpolizei und die Carabinieri wurden alarmiert.Die 6 leicht bis mittelschwer verletzten Personen wurden nach der Erstversorgung in das Brunecker Krankenhaus gebracht.Die 17 weiteren Personen brachte die Feuerwehr in die St. Lorenzener Feuerwehrhalle, wo sie nochmals untersucht und dann bis auf 2 Ausnahmen mit einem Busersatzdienst an ihr Ziel gebracht wurden.Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. An den Fahrzeugen entstand großer Sachschaden.

fm