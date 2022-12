Cabrio-Seilbahn Tiers in Betrieb

Foto: © Helmuth Rier

Mit allen gültigen Dolomiti Superskipasstickets, Saisons-/Mehrtages-/Tages- oder Stundenkarten Val di Fassa / Carezza erreicht man in nur 7 Minuten Fahrzeit von Tiers das Skigebiet Carezza Dolomites und das Wandergebiet unterm Rosengarten.Natürlich gibt es auch Einzelfahrten, Fußgängertickets und spezielle Mehrtages-Winterwandertickets, welche man an der Skipasskasse direkt an der Talstation erwerben kann. Die einzigartige Cabrio-Bahn ist vom 24. Dezember – 26. März 2023 täglich von 8.30 bis 16.50 Uhr in Winter-Betrieb.Dorfintern in Tiers bringt ein Seilbahn-Shuttle bzw. die öffentlichen Linien 185 und 176 Gäste und Einheimische halbstündlich von den verschiedenen Ortsteilen zur Talstation der Seilbahn und wieder retour (Mittagspause von 11.30-13.15 Uhr).