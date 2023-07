Cadore: Hat A. Hutter die Familie absichtlich überfahren? „Keinerlei Reue“

„Keinerlei Reue“

Amokfahrt wird nicht ausgeschlossen – Beschleunigt statt gebremst

Im Auto gelebt – Vor wenigen Tagen in Bozen auffällig geworden

Die 31-jährige Frau ist mit ihrem Auto auf einen Gehsteig gerast und hat den 48-jährigen Marco Antonello, seinen zweijährigen Sohn Mattia und die Großmutter Mariagrazia Zuin (65) aus Favaro Veneto in der Provinz von Venedig getötet (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Frau hat soll Carabinieri gegenüber keinerlei Reue gezeigt haben. Sie wurde wegen Tötung im Straßenverkehr verhaftet. Die Frau erklärte im Urlaub in Italien zu sein und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben. Deshalb sei sie auf den Gehsteig geraten, wo sie die Familie angefahren hat.Die Ermittler schließen nun aber eine Amokfahrt nicht mehr aus. Aufnahmen zeigen, dass die 31-jährige Unfallfahrerin nicht gebremst, sondern stark beschleunigt habe, bevor sie in die Familie gerast ist. Die Opfer wurden nach dem Aufprall 30 Meter weit geschleudert.Die 31-jährige Angelika Hutter aus Bayern ist offenbar eine Obdachlose, die seit November in ihrem Auto lebte. Dort wurde Müll, Gemüse, dreckige Kleidung, Decken und Flaschen gefunden.Die Unfallfahrerin wird am Montag vom Voruntersuchungsgericht von Belluno angehört.Die 31-Jährige war schon einige Tage zuvor in Bozen auffällig geworden, weil sie im Besitz gefährlicher Gegenstände war (Hier lesen Sie mehr dazu).