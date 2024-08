VIDEO | Campill: Schlammlawine donnert ins Plunsara-Tal

Situation wird überwacht

Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Campill gerufen, nachdem eine Schlammlawine in das Plunsara-Tal abgegangen war: Oberhalb des Tales hatte starker Hagelschlag dazu geführt, dass sich das Wasser des Plunsara-Baches aufstaute und mit voller Wucht ins Tal donnerte.Die Wiesen und das Bachbett in der Nähe des Campiller Reitstalles wurden von dem heruntergespülten Material erfasst. Die Freiwillige Feuerwehr befreite das unbewohnte Gebiet von Schlamm und Geröll. Die Wildbachverbauung war ebenfalls im Einsatz Auch am heutigen Montag dauern die Aufräumarbeiten an. Das Plunsara-Bachbett muss noch geräumt werden.Derzeit wird die Situation vor Ort überwacht. Sofern weitere starke Niederschläge ausbleiben, bestehe laut dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Campill , Roman Clara, keine Gefahr.Erst im Juni hatte eine Schlammlawine in Campill großen Schaden angerichtet –