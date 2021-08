Caorle-Kolonie: 17 weitere Kinder getestet

Rund 260 Kinder und 30 Betreuer befinden sich derzeit bei den Caritas-Ferien in Caorle. Bei den 4 bereits bestätigten Fällen hatten die Personen zuvor Symptome aufgewiesen. Nach dem positiven Corona-Ergebnis wurden die 4 noch am Samstag nach Südtirol zurückgebracht. „Die Kinder haben leichte Symptome, aber sie sind nicht schwer erkrankt, es geht ihnen gut“, berichtet Caritas-Direktor Paolo Valente.Unklar war danach die weitere Vorgehensweise, zunächst stand ein Massentest für die anderen Kinder in der Ferien-Kolonie im Raum. „Aber die Entscheidung darüber liegt nicht bei uns, sondern bei den zuständigen Gesundheitsbehörden. Und die haben gestern entschieden, nur jene Kinder zu testen, die ebenfalls Symptome wie Halsschmerzen oder Schnupfen haben. Das ist nun erfolgt“, sagt Valente. Bis zum Eintreffen des Ergebnisses sind diese Kinder natürlich isoliert. Sollten weitere Kinder positiv getestet werden, müssten auch diese zurück nach Südtirol. „Das sieht das Protokoll so vor“, so Valente.Beim Besuch des Gesundheitspersonals vor Ort, so der Caritas-Direktor, hätte sich dieses auch gleich noch einmal ein Bild von den Corona-Maßnahmen und Einrichtungen vor Ort gemacht. „Wir haben von Anfang an auf Gruppen gesetzt, die sich untereinander nicht treffen. Nur die Kinder innerhalb einer Gruppe essen, spielen und schlafen gemeinsam“, erklärt er. Alle Vorsorgemaßnahmen habe man gewissenhaft eingehalten. „Das wurde auch vom Gesundheitspersonal bestätigt“, so Valente.Natürlich habe man gewusst, dass ein Risiko bestehe, obwohl alle Kinder und Betreuer vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorweisen mussten. „Aber wir haben entschieden, das Ferienlager dennoch anzubieten und haben vielen Kindern so einen Urlaub am Meer ermöglicht“, sagt er.

