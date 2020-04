Carabinieri bringen die Rente vorbei

Um in Zeiten der Coronavirus-Krise die Ansteckungsgefahr für ältere Menschen zu verringern, haben Carabinieri und italienische Post ein Abkommen getroffen: Demnach holen die Ordnungshüter das Geld bei der Post ab und bringen es den älteren Menschen nach Hause.Rentner über 75, die für gewöhnlich ds Geld bei der Post abholen, müssen ihr Haus somit zumindest aus diesem Grund nicht mehr verlassen. So könne nicht nur das Ansteckungsrisiko minimiert werden, sondern damit werde auch sichergestellt, dass die Rentner nicht Opfer von Dieben oder Betrügern werden.23.000 Rentner können diesen Service während der Coronavirus-Krise in Anspruch nehmen. Ein Anruf bei der gebührenfreien Nummer der Post 800 55 66 70 oder bei der örtlichen Carabinieri-Station genügt, um weitere Informationen anzufordern.

stol