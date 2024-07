Carabinieri fassen Ladendieb – Mann geht auf Ermittler los

Die Carabinieri rückten am gestrigen Mittwoch in die Bozner Freiheitsstraße aus, nachdem in der Zentrale ein Notruf über einen Diebstahl im ALDI-Supermarkt eingegangen war.Vor Ort entdeckten die Ermittler 2 verdächtige Personen, die beim Anblick der Carabinieri sofort die Flucht ergriffen. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd durch das Stadtzentrum: Während ein Ermittler zu Fuß die Verfolgung eines Verdächtigen aufnahm, versuchte ein weiterer Carabiniere mit seinem Dienstwagen den zweiten Verdächtigen einzuholen. Augenzeugen hatten berichtet, dass dieser mit einem Messer bewaffnet war. Trotz aller Bemühungen der Ermittler verlor sich aber die Spur des Mannes.Allerdings gelang es den anderen Verdächtigen mit Hilfe eines Passanten und eines Carabiniere, der sich gerade außer Dienst befand, zu stoppen. Bei der Festnahme leistete der Flüchtige heftigen Widerstand und stieß einen der beiden Carabinieri zu Boden. Selbst als der Mann bereits mit Handschellen im Auto der Carabinieri saß, leistete er weiterhin Widerstand und zeigte aggressives Verhalten.Dieses Verhalten legte er auch in der Carabinieri-Zentrale nicht ab, beschädigte Mobiliar und attackierte die Beamten. Bei einer Kontrolle seiner Personalien stellten die Ermittler fest, dass der Mann bereits vorbestraft war und über keinen festen Wohnsitz verfügte. Daher wurde er bis zu seinem Schnellverfahren in der Zentrale der Carabinieri inhaftiert.