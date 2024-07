Carabinieri stellen Dieb in Tiefgarage

In der Einsatzzentrale der Carabinieri ging am gestrigen Donnerstagabend ein Notruf wegen eines Diebstahls ein. In einer Tiefgarage in der Marcellinestraße trafen die Ermittler schließlich die verdächtige Person – einen Mann afrikanischer Herkunft, der bereits mehrfach Straftaten begangen hatte – an.Beim Anblick der Carabinieri ergriff dieser die Flucht und lieferte sich mit den Carabinieri eine Verfolgungsjagd. Beim Versuch barfuß das elektrische Garagentor zu überwinden, zog er sich Verletzungen im Gesicht zu.Obwohl der Mann heftige Gegenwehr leistete, konnten ihn die Carabinieri schließlich festnehmen. Er wurde als eine bereits polizeibekannte Person identifiziert wurde, die nur wenige Tage zuvor von denselben Carabinieri wegen „Beamtenbeleidigung“, „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ und „Hausfriedensbruch“ angezeigt worden war.Bei seiner Durchsuchung konnten die Ermittler keine gestohlenen Gegenstände bei ihm finden. Bei weiteren Untersuchungen auf dem Parkplatz wurden jedoch Einbruchsversuche an mehreren Autos und Beschädigungen an Metallschränken festgestellt. Anhand der am Tatort gesammelten Beweise konnte der Mann mit den begangenen Straftaten in Verbindung gebracht werden.In Anbetracht seiner Vorstrafen und einer bereits ergangenen Ausweisungsverfügung des Bozner Quästors, ordnete die Justizbehörde die Festnahme in flagranti an. Der Mann muss sich nun in einem Schnellverfahren verantworten.