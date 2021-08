Caritas: Nun muss auch „Villa Oasis“ schließen

Es gib ein gemeinsames Küchenteam, das sowohl für die Kinderkolonien im Feriendorf „Josef Ferrari“ als auch für die Gäste der „Villa Oasis“ in Vollpension kocht. Die Küche für beide Häuser befindet sich im Feriendorf „Josef Ferrari“.In diesem Küchenteam habe es laut Caritas-Direktor Paolo Valente vergangene Woche einige positive Fälle gegeben, der Rest musste in Quarantäne. Da man kein neues Personal finde, müssen die Familien, die sich in der „Villa Oasis“ aufhielten, am heutigen Sonntag abreisen.

ch/stol