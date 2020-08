Caritas: Seniorenerholung in Caorle findet statt

Dazu hat sie die Villa Oasis in Caorle an die geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst und die Aufenthalte so organisiert, dass auch alle Abstandregeln eingehalten werden können. Wer noch einen der verbliebenen Plätze buchen möchte, ist eingeladen, sich im Dienst Ferien und Erholung zu melden. Für die Seniorenerholung in Caorle kann auch der Urlaubsbonus der italienischen Regierung in Anspruch genommen werden.„Nach den langen Wochen des Lockdowns und der Kontaktverbote war es uns heuer ein besonderes Anliegen, den Senioren doch noch einen sicheren, aber auch geselligen und kurzweiligen Aufenthalt am Meer anzubieten“, so der Leiter der Caritas-Ferienstrukturen in Caorle, Klaus Metz.Die Villa Oasis mit ihren weitläufigen Außenanlagen, Schwimmbad und Privatstrand wurde dazu an die geltenden Sicherheitsmaßnahmen angepasst. Auch das Ferienprogramm wird so organisiert, dass trotz der Abstandsregeln für Unterhaltung und Begegnungsmöglichkeiten gesorgt ist. Eine Krankenschwester, ein Priester und eine erfahrene Turnusleiterin kümmern sich um das Wohl der Gäste.Der Seniorenturnus findet vom 31. August bis zum 13. September statt. Die An- und Abreise erfolgt individuell oder mit dem Bus ab Mals und ab Toblach mit Zusteigemöglichkeiten entlang der Strecke.Die Preise für das Ferienangebot sind bewusst so niedrig wie möglich gehalten. Auch der so genannte Ferienbonus der italienischen Regierung kann in Caorle angewendet werden. Wer sich einen Aufenthalt dennoch nicht leisten kann, hat die Möglichkeit, bei der Caritas zusätzlich um eine individuelle Ermäßigung anzusuchen.Die Anmeldungen für die Seniorenerholung haben bereits begonnen, es sind aber noch Plätze frei. Alle Interessierten sind eingeladen, sich sobald als möglich online anzumelden oder die Caritas-Dienststelle „Ferien und Erholung“ in der Bozner Sparkassenstraße 1, unter Tel 0471 304 340 oder [email protected] zu kontaktieren. Dort stehen die Mitarbeiter auch für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

pho