Caritas-Telefonseelsorge: „Da, wenn andere feiern“

Rund um die Uhr ansprechbar

Die Tage rund um Weihnachten und Jahreswechsel sind wohl jene Zeiten im Jahreslauf, in denen Zugehörigkeit, Harmonie und schöne Gefühle am meisten in den Vordergrund rücken – nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch in den Medien.„Doch es gibt auch die andere Seite: Menschen, die gerade jetzt ein schweres Schicksal zu tragen haben, die Konflikte in der Familie oder in der Beziehung belasten, die um einen lieben Menschen trauern, die sich einsam fühlen“, fasst Monika Steger, die Leiterin der Telefonseelsorge, ihre Erfahrungen im der Caritas Telefonseelsorge zusammen.Die Anlaufstelle der Caritas ist daher gerade auch an Weihnachten rund um die Uhr besetzt. Unter der Nummer 0471 052 052 und über die Onlineberatung stehen ausgebildete und einfühlsame Gesprächspartner bereit für Menschen, die anonym mit jemand Außenstehenden über ihre Gedanken, Sorgen und Ängste reden oder sich schriftlich austauschen möchten.„Die Freiwilligen übernehmen den Dienst an diesen Tagen sehr bewusst. Sie wollen gerade an Weihnachten für alle da sein, denen nicht nach Feiern zumute ist“, bedankt sich Steger bei den engagierten Ehrenamtlichen.