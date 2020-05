Chaos an Brennergrenze: Österreich lässt Südtiroler nicht nach Nordtirol

Die 71-jährige Frau wollte ihre Tochter besuchen, die seit Jahren in der Nähe von Innsbruck lebt. 2 Monate hatten sie sich nun schon nicht gesehen, und weil dringende Formalitäten zu regeln sind und gleichzeitig der Enkel am heutigen Samstag Geburtstag feiert, begab sich die Frau in ihrem Fahrzeug auf den Weg.Natürlich hatte sie sich im Vorfeld informiert und sich erkundigt unter welchen Bedingungen man als Südtiroler nach Österreich einreisen darf. Wie berichtet , war es seit vergangenen Samstag für Mitarbeiter von Unternehmen mit Sitz in Südtirol für nachgewiesene Arbeitserfordernisse, Studierende, die eine unaufschiebbare Notwendigkeit im Rahmen ihres Studiums vorweisen können sowie Familienmitglieder und Verwandte mit besonders berücksichtigungswürdigenden Gründen und auch Lebenspartner erlaubt, nach Österreich zu reisen. Diese Gruppen seien den so genannten „lavoratori transfrontalieri“ (DPCM vom 26.04.2020) gleichgestellt. Landesrat Philipp Achammer erklärte damals, dass diese Personen - sofern der Auslandsaufenthalt nicht länger als 72 Stunden dauert - nach Wiedereintritt in Italien nicht in eine 14-tägige Quarantäne müssen.Den Südtiroler Verwandten wurde geraten, – und so steht es auch in der Verordnung – eine Ausweiskopie des in Österreich lebenden Familienmitglieds mitzuführen, um den Besuch bei einer Kontrolle glaubhaft zu machen.Und so hatte auch die betroffene Frau, so erzählt ihre Tochter gegenüber STOL, eine Ausweiskopie ihres 8der Tochter) dabei. Als sie am Brenner dann von einer österreichischen Grenzpolizistin kontrolliert wurde und diese sie nach den Gründen der Ausreise fragte, erzählte die Überetscherin von ihrem geplanten Besuch bei ihrer Tochter und Enkelsohn, der Geburtstag feiere und die nötige Regelung wichtiger Angelegenheiten.Sofort habe die Beamtin betont, dass dies keine besonderen Gründe seien und es seit Freitag für Südtiroler Verwandte nur noch für Beerdigungen und Hochzeiten möglich sei, zu ihren Familien nach Österreich einzureisen und schickte die schwer enttäuschte Frau einfach zurück.Auf diesen Vorfall angesprochen, erklärte Landesrat Achammer gegenüber STOL, dass er nichts von einer veränderten Sachlage in Hinblick auf die erlassene Verordnung wisse und sich der Sache annehmen werde.In den sozialen Netzwerken häufen sich die Berichte von Südtirolern, denen gleiches widerfahren ist.

