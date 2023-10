Fahndung nach Schützen von Maine: Polizei durchsucht Häuser

Die Polizei des Bundesstaats Maine schrieb auf der Plattform X, sie vollstrecke in dem Ort Bowdoin mehrere Durchsuchungsbefehle. „Die Durchsagen, die über einen Lautsprecher zu hören sind, sind Standarddurchsagen bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten“, hieß es. Es sei nicht bekannt, ob sich der Verdächtige in einem der durchsuchten Häuser aufhalte.Bowdoin ist etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von Lewiston entfernt, wo ein Schütze am Mittwochabend (Ortszeit) mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet und zahlreiche weitere verletzt hatte. Die Polizei sucht seit rund 24 Stunden nach dem Täter und hat einen 40 Jahre alten Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Sie warnte, dass der Mann vermutlich bewaffnet und gefährlich sei. Das mutmaßliche Tatfahrzeug war bereits am Mittwochabend gefunden worden.