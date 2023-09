Col Rodella: 58-Jähriger stürzt mit Paragleiter ab – Tot

Am Col Rodella an der Grenze zu Südtirol hob der 58-Jährige mit seinem Paragleiter am frühen Nachmittag ab. Gegen 13.30 Uhr stürzte er wohl wegen eines Herzstillstandes ab. Eine Person, die den Absturz beobachtete, schlug sofort Alarm, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Unverzüglich rückten die Bergrettung und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin aus. Die Rettungskräfte konnten den Verunfallten aber nur mehr tot bergen.Es war aber nicht der einzige Paragleiterunfall, der sich am heutigen Nachmittag zugetragen hat. Jemand hat gesehen, wie ein Paragleiter den Notfallschirm aktivierte und damit zwischen dem Gebüsch in einem Wald landete. Glücklicherweise blieb er unverletzt.